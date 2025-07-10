Нападающий Данила Моисеев покинул «Ладу». Как сообщает пресс-служба тольяттинской команды, контракт с 26-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Состав «Лады» Моисеев пополнил перед стартом сезона-2023/2024 в результате обмена с петербургским СКА, а в рамках прошлого регулярного чемпионата КХЛ нападающий провёл 38 матчей и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «-7».

Всего в КХЛ нападающий провёл 330 матчей, в которых набрал 66 очков — забросил 25 шайб и отдал 41 результативную передачу. Ранее «Лада» заключила соглашение с канадским нападающим Уильямом Дюфуром, имеющим опыт игры в АХЛ.