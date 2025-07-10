Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Данила Моисеев покинул «Ладу»

Нападающий Данила Моисеев покинул «Ладу»
Комментарии

Нападающий Данила Моисеев покинул «Ладу». Как сообщает пресс-служба тольяттинской команды, контракт с 26-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Состав «Лады» Моисеев пополнил перед стартом сезона-2023/2024 в результате обмена с петербургским СКА, а в рамках прошлого регулярного чемпионата КХЛ нападающий провёл 38 матчей и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «-7».

Всего в КХЛ нападающий провёл 330 матчей, в которых набрал 66 очков — забросил 25 шайб и отдал 41 результативную передачу. Ранее «Лада» заключила соглашение с канадским нападающим Уильямом Дюфуром, имеющим опыт игры в АХЛ.

Материалы по теме
Официально
«Лада» подписала контракт с канадским нападающим Уильямом Дюфуром
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android