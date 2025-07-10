Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА подписал новый контракт с нападающим Григорием Кузьминым

СКА подписал новый контракт с нападающим Григорием Кузьминым
Комментарии

Нападающий Григорий Кузьмин принял квалификационное предложение СКА. Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, новый двусторонний контракт 22-летнего нападающего с армейцами действует до конца сезона-2026/2027.

Григорий Кузьмин выступает в системе СКА с 2019 года. Нападающий прошёл клубную вертикаль МХЛ – ВХЛ – КХЛ. В составе «СКА-1946» в апреле 2022 года завоевал Кубок Харламова. За главную команду дебютировал в Кубке Гагарина — 2024, в прошлом сезоне впервые сыграл в регулярном чемпионате КХЛ. Всего в 42 матчах в лиге набрал 22 (9+13) очка.

Ранее СКА подписал контракт с форвардом Андреем Локтионовым.

Материалы по теме
Официально
Нападающий Андрей Локтионов подписал контракт со СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android