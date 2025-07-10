СКА подписал новый контракт с нападающим Григорием Кузьминым

Нападающий Григорий Кузьмин принял квалификационное предложение СКА. Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, новый двусторонний контракт 22-летнего нападающего с армейцами действует до конца сезона-2026/2027.

Григорий Кузьмин выступает в системе СКА с 2019 года. Нападающий прошёл клубную вертикаль МХЛ – ВХЛ – КХЛ. В составе «СКА-1946» в апреле 2022 года завоевал Кубок Харламова. За главную команду дебютировал в Кубке Гагарина — 2024, в прошлом сезоне впервые сыграл в регулярном чемпионате КХЛ. Всего в 42 матчах в лиге набрал 22 (9+13) очка.

Ранее СКА подписал контракт с форвардом Андреем Локтионовым.