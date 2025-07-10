Вратарь «Каролины» Кочетков: статистика имеет значение — в НХЛ тебе платят за цифры

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков рассказал, как оценивает для себя прошедший сезон и высказался о важности личной статистика для игроков в НХЛ.

«Статистика имеет значение — в НХЛ тебе платят за цифры. Я, если честно, ещё не переварил прошлый сезон. Были взлёты и падения. Я провёл регулярку неплохо, за исключением последних 8–10 матчей. В последний месяц часто пропускал три и более шайбы, поэтому итоговые цифры стали хуже. Я понимаю, какие внешние факторы на это повлияли, но и сам допустил ошибки. Возьму паузу, чтобы всё осмыслить, сделать выводы и двигаться дальше.

Я очень сильно погружаюсь в матч, и иногда это играет против меня. В одном матче или на коротком отрезке это нормально, но на дистанции сезона может привести к выгоранию. Я изменился — сейчас стараюсь играть спокойнее. В этом сезоне серьёзных конфликтов не было. Думаю, прогресс налицо. Я не хочу полностью терять свою эмоциональность, но мечтаю играть умнее, более уравновешенно в долгосрочной перспективе», — приводит слова Кочеткова RG.