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Вячеслав Фетисов поделился мнением о предстоящем «Матче года»

Вячеслав Фетисов поделился мнением о предстоящем «Матче года»
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился своими ожиданиях от предстоящего «Матча года» и поблагодарил российских хоккеистов из НХЛ за участие в мероприятии.

«Собираюсь посетить этот матч. Без разницы, какой будет результат. У ребят из НХЛ сейчас отпуск, а в КХЛ только начинается подготовка. Всё определит мастерство. Очень жду это событие. Большая благодарность ребятам из НХЛ, что участвуют в нём.

В своё время, в 1994 году, мы делали Кубок «Спартака». Хотели вернуть энхаэловцев в Россию, чтобы у них было место для тренировок. Также таким образом они не утрачивали связь с теми, кто здесь играет и болеет за них. Очень правильный формат. Поэтому благодарен нашим хоккеистам, что продолжают это важное дело. Они молодцы», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены» между российскими игроками НХЛ и КХЛ.

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