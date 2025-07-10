ЦСКА подписал новый контракт с вратарём Петром Андреяновым

ЦСКА заключил новый контракт с голкипером Петром Андреяновым, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. Соглашение с 18-летним вратарём рассчитано до конца сезона-2029/2030. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В завершившемся сезоне Андреянов провёл 37 матчей в регулярном чемпионате МХЛ, в которых отражал 94,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,75 и трёх шат-аутах. Напомним, Пётр стал первым из россиян, выбранным на драфте НХЛ 2025 года. Голкипер был задрафтован «Коламбус Блю Джекетс» в первом раунде под общим 20-м номером.

В КХЛ Андреянов пока не провёл ни одного матча. Всего в МХЛ на счету вратаря 63 матча, в которых он отражал 93,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,2 и пяти шат-аутах.