«Лада» подписала новый контракт с защитником Глебом Семёновым

«Лада» заключила новый двусторонний контракт с 26-летним защитником Глебом Семёновым сроком на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

За тольяттинскую команду хоккеист выступает с начала прошлого сезона. Игрок был обменян на денежную компенсацию из «Омских крыльев». В минувшем сезоне Семёнов принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги за «Ладу», в которых отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности «+3».

Всего на счету Семёнова 139 игр в КХЛ, в которых он заработал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-1».

В прошедшем сезоне «Лада» заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.