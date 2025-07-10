Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лада» подписала новый контракт с защитником Глебом Семёновым

«Лада» подписала новый контракт с защитником Глебом Семёновым
Комментарии

«Лада» заключила новый двусторонний контракт с 26-летним защитником Глебом Семёновым сроком на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

За тольяттинскую команду хоккеист выступает с начала прошлого сезона. Игрок был обменян на денежную компенсацию из «Омских крыльев». В минувшем сезоне Семёнов принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги за «Ладу», в которых отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности «+3».

Всего на счету Семёнова 139 игр в КХЛ, в которых он заработал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-1».

В прошедшем сезоне «Лада» заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Официально
«Лада» подписала контракт с канадским нападающим Уильямом Дюфуром
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android