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Нападающий Данила Моисеев продолжит карьеру в ЦСКА

Нападающий Данила Моисеев продолжит карьеру в ЦСКА
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий Данила Моисеев продолжит карьеру в ЦСКА, срок контракта — один сезон. В ближайшее время об этом объявят официально. Ранее 26-летний форвард расторг контракт с «Ладой» по обоюдному согласию сторон.

В тольяттинский клуб Моисеев перешёл перед стартом сезона-2023/2024 в результате обмена с петербургским СКА, а в рамках прошлого регулярного чемпионата КХЛ нападающий провёл 38 матчей и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «-7».

Всего в КХЛ нападающий провёл 330 матчей, в которых набрал 66 очков — забросил 25 шайб и отдал 41 результативную передачу.

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