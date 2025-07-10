СКА заключил новый контракт с защитником Никитой Смирновым

Защитник Никита Смирнов принял квалификационное предложение СКА, сообщает пресс-служба клуба. Новый двусторонний контракт 22-летнего хоккеиста с армейцами заключён до конца сезона-2026/2027.

Смирнов находится в системе СКА с 2015 года. Он прошёл всю вертикаль клуба от Академии до команды КХЛ. Дебютировал в составе СКА в 2021 году, в ноябре того же года впервые сыграл за сборную России на этапе Евротура. В апреле 2022 года завоевал Кубок Харламова в составе «СКА-1946». В КХЛ сыграл 11 матчей за СКА и записал на свой счёт одну шайбу.

Всего на счету защитника 56 игр в КХЛ, в которых он заработал 14 (3+11) очков.