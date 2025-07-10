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«Лада» заключила контракт с форвардом Андреем Чивилёвым

«Лада» заключила контракт с форвардом Андреем Чивилёвым
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«Лада» объявила о заключении контракта с форвардом Андреем Чивилёвым. 25-летний нападающий подписал одностороннее соглашение с тольяттинским клубом сроком на два сезона.

Чивилёв – воспитанник «Нефтехимика». На протяжении нескольких лет хоккеист выступал за нижнекамские команды в КХЛ и МХЛ, а также привлекался к играм за самарский ЦСК ВВС в ВХЛ. Осенью 2023 года форвард был обменян в СКА, а весь прошлый сезон провёл в подмосковном «Витязе» на правах аренды, где сыграл в 56 матчах и заработал 22 (4+18) очка.

Чивилев является бронзовым призёром МХЛ (2018), также он неоднократно вызывался в расположение команды «Россия 25». Суммарно в КХЛ форвард принял участие в 249 играх и набрал 80 (27+53) очков.

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