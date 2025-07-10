Турнир «КХЛ 3х3», Суперфинал, 2025 год: результаты на 10 июля

Сегодня, 10 июля, в Москве на льду «ЦСКА-Арены» прошли три матча Суперфинала турнира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в формате «3х3». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Хоккей. «КХЛ 3х3». Суперфинал, 10 июля:

«Трактор» — «Салават Юлаев» — 1:4;

«Ак Барс» — «Авангард» — 6:1;

«Металлург» Мг — «Динамо» Мн — 1:6.

Напомним, в турнире принимали участие восемь клубов, из которых шесть по итогам 24 туров пробились в Суперфинал. Первые пять дней Суперфинала отведены под круговой турнир (клубы по разу сыграют друг с другом). 12 июля состоятся полуфиналы, матч за третье место и финал.