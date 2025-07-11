Даниил Пыленков рассказал, от кого получил предложение сыграть в «Матче года»

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков вспомнил, как получил сообщение от игрока «Юты Мамонт» Михаила Сергачёва с предложением сыграть в «Матче года».

— Даниил, изначально тебя вроде как не было в составе участников. Как и от кого получили приглашение принять участие?

— Я изначально был, просто не публиковали окончательный состав. Мне Миша Сергачёв написал: «Хочешь ли принять участие?» Я сразу же с удовольствием согласился, это то мероприятие, на которое тяжело попасть. Спасибо, что пригласил меня.

— То есть не пришлось корректировать планы на отпуск?

— Мы с семьёй уже приехали в Москву, я тренируюсь на соседней арене. Не было проблем, чтобы прийти поиграть с ребятами.

— Когда смотрел за этим мероприятием в прошлом году, хотел принять участие?

— Честно говоря, в прошлом году не особо следил. Наверное, были какие-то свои дела, но видел, что ажиотаж вокруг матча был большой. Конечно, хотелось попасть, — сказал Пыленков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены» между российскими игроками НХЛ и КХЛ. Организаторами матча выступают хоккеисты Артемий Панарин и Михаил Сергачёв.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Пыленковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.