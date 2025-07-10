Журналист Sports Illustrated объяснил, почему Евгений Кузнецов не подходит «Монреалю»

Журналист Тайлер Мейджор-Макникол в статье на Sports Illustrated объяснил, почему подписание российского нападающего Евгения Кузнецова не будет эффективным для «Монреаль Канадиенс».

«Если вынести за скобки то, что Кузнецов является леворуким центрфорвардом с неплохими габаритами и определённым уровнем технического мастерства, его профиль не подходит под тот, что ищет на рынке Хьюз (генеральный менеджер «Канадиенс». — Прим. «Чемпионата»).

Благодаря Демидову мы посмотрели много матчей СКА, так что могли получить хорошее представление и о текущем уровне Евгения. Так вот, его игра не наводила на мысль о том, что он станет действенной опцией на роль форварда первого-третьего звеньев в НХЛ, ведь при том, что его атакующие качества остаются на высоте, они лишь частично компенсируют его отсутствие интереса к обороне.

Всё это говорит о том, что Кузнецову нужны крайние нападающие, которые хорошо защищаются. По этой части к Демидову нет претензий, но полноценный дебютный сезон в НХЛ для Ивана сложился бы куда легче, если бы ему не пришлось тащить груз ответственности за оборону в своём трио форвардов.

И генменеджер Хьюз, и тренер Сан-Луи не собираются ставить Демидова в ситуацию, которая помешает ему на высоком уровне генерировать моменты в атаке, ведь он уже зарекомендовал себя в статусе игрока, способного это делать. Поэтому Кузнецов не представляется тем приобретением, которое стало бы эффективным для «Монреаля», — написал Мейджор-Макникол.

Ранее спортивный журналист Марко д’Амико заявил, что «Монреаль» проявляет интерес к Кузнецову. В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. Он набрал 37 (12+25) очков.