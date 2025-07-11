Даниил Пыленков откровенно объяснил, почему продлил контракт с «Динамо», а не уехал в НХЛ

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков ответил на вопрос, почему принял решение продлить контракт с бело-голубыми. Ранее хоккеист выразил желание закрепиться в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» при условии, что уедет в НХЛ.

— Мы помним твоё интервью в мае, из которого многие сделали вывод, что ты готов покинуть «Динамо» и уехать в «Тампу». Что изменилось? «Динамо» сохранило тебя ещё на два года.

— Я хотел бы попробовать свои силы в «Тампе», но и с «Динамо» мне хотелось достичь большего. К сожалению, в прошлом сезоне мы не достигли той цели, которая была у нас. Надеюсь, в ближайшие два сезона мы достигнем её – и можно будет со спокойной душой по истечении контракта всерьёз попробовать свои силы в НХЛ.

— Сколько думал над этим вопросом?

— Думаю, не секрет, что предложение, которое изначально давало «Динамо», меня не устраивало. Но когда «Динамо» сделало иное предложение и предложило ту сумму, которая меня устроила, мы обсудили все детали с семьёй и в течение дней пяти пришли к решению остаться в «Динамо», — сказал Пыленков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Напомним, в 2021 году россиянин был выбран «Тампа-Бэй» на драфте НХЛ под общим 196-м номером.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Пыленковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.