ЦСКА объявил о подписании форварда Данилы Моисеева

Нападающий Данила Моисеев подписал контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба армейского клуба. Соглашение рассчитано на один год. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В минувшем сезоне нападающий провёл 38 матчей за «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ, где набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «-7».

26-летний форвард — воспитанник челябинского хоккея. Он дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/2018. Всего в КХЛ нападающий провёл 330 матчей, в которых набрал 66 очков — забросил 25 шайб и отдал 41 результативную передачу.

Ранее подписал новый контракт с вратарём Петром Андреяновым, выбранным на драфте НХЛ 2025 года.