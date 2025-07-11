Пыленков — о «Матче года»: я и сейчас как ребёнок — сижу и думаю, у кого взять автограф

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков заявил, что в одной раздевалке с хоккеистами Александром Овечкиным из «Вашингтон Кэпиталз» и Артемием Панариным из «Нью-Йорк Рейнджерс» чувствует себя ребёнком, который думает, как бы попросить автограф.

— Сейчас ребята организуют такие мероприятия. Если бы их организовывали раньше, когда ты был ребёнком, у кого бы хотел взять автограф?

— Я и сейчас как ребёнок – в раздевалке Александр Овечкин, Артемий Панарин, а я сижу и думаю, как бы попросить автограф. Мне кажется, это нормально, очень приятно находиться с легендами российского хоккея в одной раздевалке.

— Если бы такие мероприятия проводились в других городах, было бы сложнее соглашаться на участие?

— Думаю, поехал бы в любой город, потому что такое мероприятие проводится всего раз в год, в нём хочется участвовать, — сказал Пыленков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Овечкин, Панарин и Пыленков примут участие в «Матче года 2025. Все звёзды хоккея», который состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены» между российскими игроками НХЛ и КХЛ.