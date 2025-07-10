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«Флорида» подписала новый контракт с форвардом Мэки Самоскевичем

«Флорида» подписала новый контракт с форвардом Мэки Самоскевичем
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«Флорида Пантерз» заключили новый годичный контракт с американским нападающим Мэки Самоскевичем. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Мэки — талантливый молодой нападающий, продемонстрировавший мастерство и зрелость в своём первом полноценном сезоне в НХЛ. В прошлом сезоне он показал, что может вписаться в любую позицию в нашем составе и добиться успеха, что свидетельствует как о его игре, так и о его характере. Мы с нетерпением ждём, когда он будет выступать за нашу команду в течение многих лет», — приводит слова генменеджера «Флориды» Билла Зито пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 22-летний Самоскевич набрал 31 (15+16) очко в 72 играх в своём первом полноценном сезоне НХЛ за «Флориду». В плей-офф форвард принял участие в четырёх матчах и отдал одну голевую передачу. Также на счету нападающего 64 матча в АХЛ за «Шарлотт Чекерс», в которых он набрал 56 (22+34) очков.

Самоскевич был выбран «Флоридой» в первом раунде под общим 24-м номером на драфте НХЛ 2021 года.

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