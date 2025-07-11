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Лидер «Динамо»: надеюсь, что Гусев и Комтуа подпишут контракты с клубом

Лидер «Динамо»: надеюсь, что Гусев и Комтуа подпишут контракты с клубом
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Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков заявил, что следит за изменениями в составе бело-голубых и выразил надежду, что нападающие Никита Гусев и Макс Комтуа останутся в клубе.

— Следишь ли пристально за тем, какие изменения происходят в составе «Динамо»? Не так много игроков ушло, не так много пришло, но тем не менее команда обновляется.
— Конечно, я читаю новости. Смотрю, кто пришёл и кто ушёл. Вы правильно сказали, что не такие большие изменения у нас произошли. У нас ещё есть игроки, которых наш клуб должен подписать. Это и Никита Гусев, и Макс Комтуа. У Макса есть свои дела в Северной Америке, но я надеюсь, что эти ребята подпишут контракты с «Динамо», — сказал Пыленков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Даниилом Пыленковым читайте на «Чемпионате».

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