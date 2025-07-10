Роман Ротенберг высказался о вхождении «Красной машины Юниор» в систему «Динамо»

Член совета директоров «Динамо», основатель школы «Красная машина Юниор» Роман Ротенберг прокомментировал вхождение «Красной машины Юниор» в структуру московского клуба.

«Рад, что наша быстро прогрессирующая школа «Красная машина Юниор» стала частью великого клуба «Динамо» (Москва). Мы знаем сотни прославленных динамовских воспитанников, ставших олимпийскими чемпионами и чемпионами мира. Уверен, вскоре их число возрастёт. Мы укрепляем фундамент нашей вертикали: детский хоккей — основа успеха на всех уровнях. Уверен, всего через несколько лет мы услышим имена многих ребят, которые сегодня занимаются в академии «Динамо».

В нашей школе сильный тренерский состав, отличная инфраструктура, передовые методики — есть всё, что нужно для занятий хоккеем и подготовки спортсменов высочайшего уровня. Хотел бы поблагодарить за поддержку хоккейный клуб «Динамо», правительство Московской области и мэрию Москвы. Всё только начинается! Вместе у нас ещё много больших хоккейных дел!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.