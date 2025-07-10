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Фетисов: хоккей — спорт номер один в России, у хоккеистов больше значимых побед

Фетисов: хоккей — спорт номер один в России, у хоккеистов больше значимых побед
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что хоккей является главным видом спорта в России, и отметил количество значимых побед среди российских хоккеистов.

«Хоккей — спорт номер один в России? А разве есть какие-то сомнения в этом? У меня лично нет. Мы видим пустые стадионы на футбольных матчах. Плюс результаты на мировой арене не в пользу футбола, у хоккеистов больше значимых побед. Кроме того, в хоккее у нас полно звёзд, которые будоражат умы не только наших болельщиков, но и во всем мире. Хоккей круче, без сомнений. Это моё личное мнение, имею на него право», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

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