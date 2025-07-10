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Петренко: вхождение школы «Красная машина Юниор» в систему «Динамо» сделает клуб сильнее

Петренко: вхождение школы «Красная машина Юниор» в систему «Динамо» сделает клуб сильнее
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Олимпийский чемпион и чемпион мира, чемпион СССР в составе «Динамо» Сергей Петренко прокомментировал информацию о том, что хоккейная школа «Красная машина Юниор» вошла в структуру московского клуба.

«На мой взгляд, этот шаг сделает легендарный столичный клуб ещё сильнее. При «Динамо» будет ещё одна мощная школа, где будут воспитываться юные хоккеисты. Это очень важно, если учесть, что школа «Динамо» за последние годы потеряла свои позиции, и этим, по всей видимости, можно объяснить не очень удачное выступление динамовской молодёжки в МХЛ. Через пару лет первые воспитанники школы «Красная машина Юниор» уже будут претендовать на место в команде МХЛ», — сказал Петренко «Чемпионату».

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