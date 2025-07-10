«Айлендерс» не исключают обмен голкипера Ильи Сорокина — Серавалли

«Нью-Йорк Айлендерс» рассматривают варианты обмена российского вратаря Ильи Сорокина. Об этом сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли в эфире шоу Кевина Карриуса.

По информации источника, обсуждения сделки шли ещё во время драфта. Однако точного подтверждения тому, что клуб ведёт переговоры об обмене Сорокина, нет. Отмечается также, что в соглашении россиянина с «Айлендерс» есть полный запрет на обмен.

Напомним, в 2023 году игрок продлил контракт с клубом на восемь лет и $ 66 млн. В минувшем сезоне 29-летний Сорокин провёл 61 матч, в которых одержал 30 побед при коэффициенте надежности 2,71. Он выступает за «Нью-Йорк Айлендерс» с 2020 года.