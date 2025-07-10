Харитонов: школа «Красная машина Юниор» за последние годы сделала огромный скачок вверх

Двукратный чемпион России в составе «Динамо» Александр Харитонов прокомментировал включение школы «Красная машина Юниор» в систему «Динамо».

«Я уже как-то говорил, что школа «Красная машина Юниор» за последние годы сделала огромный скачок вверх, и сейчас то, что она войдёт в структуру «Динамо», будет дополнительным стимулом для ребят. Перед их глазами будут наглядные примеры, когда ребята из школы переходят в юниорскую команду, а оттуда — в молодёжную. В Красногорске созданы отличные условия для детей и в самой школе занимается много хороших хоккеистов. Недавно ребята из этой команды стали победителями одного из самых престижных детских турниров — «Кубка Третьяка», — сказал Харитонов «Чемпионату».