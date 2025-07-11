Пыленков — о новом сезоне: «Динамо» нужно сделать не один, а два шага вперёд

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков рассказал, что необходимо сделать команде, чтобы улучшить результат, показанный в минувшем сезоне.

— В чём должно добавить всё «Динамо», чтобы сделать шаг вперёд и улучшить прошлогодний результат?

— Нам нужно сделать не один, а два шага вперёд. Выйти в финал и выиграть финал – это две разные вещи. Нам хочется выиграть Кубок, потому что у нас были шансы и в прошлом сезоне. Третье место – это хорошо, но всем хотелось большего. Сейчас нужно посмотреть, каким будет окончательный состав команды. Тогда уже будем от этого отталкиваться, — сказал Пыленков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В прошлом сезоне «Динамо» уступило «Трактору» в полуфинале Кубка Гагарина, проиграв в серии из пяти матчей.

Полное интервью с Даниилом Пыленковым читайте на «Чемпионате».