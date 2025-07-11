Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пыленков — о новом сезоне: «Динамо» нужно сделать не один, а два шага вперёд

Пыленков — о новом сезоне: «Динамо» нужно сделать не один, а два шага вперёд
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков рассказал, что необходимо сделать команде, чтобы улучшить результат, показанный в минувшем сезоне.

— В чём должно добавить всё «Динамо», чтобы сделать шаг вперёд и улучшить прошлогодний результат?
— Нам нужно сделать не один, а два шага вперёд. Выйти в финал и выиграть финал – это две разные вещи. Нам хочется выиграть Кубок, потому что у нас были шансы и в прошлом сезоне. Третье место – это хорошо, но всем хотелось большего. Сейчас нужно посмотреть, каким будет окончательный состав команды. Тогда уже будем от этого отталкиваться, — сказал Пыленков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В прошлом сезоне «Динамо» уступило «Трактору» в полуфинале Кубка Гагарина, проиграв в серии из пяти матчей.

Полное интервью с Даниилом Пыленковым читайте на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Первое предложение меня не устраивало. Второе было иным». Честное интервью с Пыленковым
Эксклюзив
«Первое предложение меня не устраивало. Второе было иным». Честное интервью с Пыленковым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android