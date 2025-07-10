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36-летний форвард Владимир Галузин объявил о завершении карьеры

36-летний форвард Владимир Галузин объявил о завершении карьеры
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36-летний нападающий, экс-капитан «Витязя» Владимир Галузин объявил о решении завершить игровую карьеру.

«Решил поделиться [решением] о завершении игровой хоккейной карьеры, которая дала мне и моей семье незабываемые годы жизни. Я безумно благодарен своим родителям, брату, супруге, детям за поддержку! Большое спасибо всем моим партнёрам по команде, начиная с СДЮСШОР «Торпедо 88», «Металлург», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Амур», «Спартак», «Витязь».

И, конечно же, моему родному клубу «Торпедо», который меня воспитал, дал путёвку во взрослый хоккей, я много лет быть частью этого клуба и, самое главное, города Нижний Новгород. Без них я бы не добился тех успехов и многих лет в хоккее, которые провёл на высшем уровне. Я также благодарен всему персоналу, тренерам, руководителям клубов, в которых я играл. Ну и, конечно же, болельщикам этого крутого вида спорта. Всем большое спасибо!» — приводит слова Галузина телеграм-канал подмосковного клуба.

В КХЛ Владимир Галузин играл за «Витязь», «Спартак», «Амур», «Нефтехимик», «Ак Барс» и «Торпедо». В 754 матчах лиги он набрал 281 (110+171) очко.

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