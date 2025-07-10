Игрок «Северстали» Аймурзин: за несколько миллиардов мог бы в трусах по городу пробежаться

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин ответил на вопрос о том, какой безумный поступок он готов совершить за большие деньги.

«За любые деньги мира я бы не смог предать кого-то, но мог бы подурачиться за несколько миллиардов. Самое безумное, наверное, смог бы в трусах по городу пробежаться. По Уфе больше бы денег просил, а по Череповцу — меньше», — приводит слова Аймурзина Legalbet.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 23-летний форвард набрал 58 (31+27) очков в 71 матче. Всего в рамках лиги нападающий сыграл 165 встреч, в которых забросил 55 шайб и сделал 67 результативных передач, заработав 122 очка.