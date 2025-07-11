Даниил Пыленков отреагировал на исчезновение «Витязя» из состава участников КХЛ

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков высказался о закрытии «Витязя». 27 июня стало известно, что решением Совета директоров КХЛ «Витязь» был исключён из состава участников лиги до 2030 года.

— Одна из главных тем хоккейного межсезонья – исчезновение «Витязя» из состава участников КХЛ, того клуба, в котором ты и дебютировал в лиге. Насколько грустной новостью это стало для тебя?

— Очень обидно, что закрылся клуб, который привлекал меня ещё со школы и дал мне всё. Там много классных игроков и руководителей. Но такова жизнь. Что есть – то есть, — сказал Пыленков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Даниилом Пыленковым читайте на «Чемпионате».