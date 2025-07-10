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«Даллас» выменял защитника Владислава Колячонка у «Питтсбурга» на Мэтта Дамбу и драфт-пик

«Даллас» выменял защитника Владислава Колячонка у «Питтсбурга» на Мэтта Дамбу и драфт-пик
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Белорусский защитник Владислав Колячонок перешёл из «Питтсбург Пингвинз» в «Даллас Старз» в обмен на защитника Мэтта Дамбу и выбор во втором раунде драфта 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба «Далласа».

24-летний Колячонок провёл сезон-2024/2025 в «Питтсбурге» и в «Юте Мамонт», проведя в общей сложности 35 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 7 (2+5) очков. За свою карьеру он принял участие в 74 матчах НХЛ в составе «Аризоны Койотс», «Юты» и «Питтсбурга», где заработал 14 (4+10) очков. Колячонок был выбран «Флоридой» во втором раунде под общим 52-м номером на драфте НХЛ 2019 года.

В минувшем сезоне Дамба сыграл 63 матча, в которых забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 10 очков.

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