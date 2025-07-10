Мильштейн опроверг слухи о возможном обмене Сорокина из «Айлендерс»

Известный агент Дэн Мильштейн опроверг информацию о возможном обмене российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина. Ранее появилась информация о том, что клуб не исключает обмен вратаря.

«В контракте Ильи Сорокина прописан полный запрет на обмен, и он никогда не участвовал в переговорах по обмену. Есть разница между фактами и созданием шума вокруг себя», — написал Мильштейн в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в 2023 году игрок продлил контракт с клубом на восемь лет, общая сумма составила $ 66 млн. В минувшем сезоне 29-летний Сорокин провёл 61 матч, в которых одержал 30 побед при коэффициенте надежности 2,71. Он выступает за «Нью-Йорк Айлендерс» с 2020 года.