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«Колорадо» подписал новый двухлетний контракт с 33-летним Джошем Мэнсоном

«Колорадо» подписал новый двухлетний контракт с 33-летним Джошем Мэнсоном
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33-летний защитник «Колорадо Эвеланш» Джош Мэнсон подписал с клубом новый двухлетний контракт, сообщает официальный сайт НХЛ. Финансовые условия нового соглашения, которое будет действовать до конца сезона-2026/2027, не приводятся.

Мэнсон выступает за «Колорадо» с июля 2022 года. У игрока оставался один год до завершения четырёхлетнего контракта с «лавинами», без подписания нового соглашения после сезона-2025/2026 он мог бы стать неограниченно свободным агентом.

В сезоне-2024/2025 на счету Мэнсона 48 матчей в регулярном чемпионате и 15 (1+14) очков. Часть сезона хоккеист пропустил из-за травмы, которая стала для него четвёртой за время игры в «Эвеланш». Вернувшись в строй к началу плей-офф, Джош набрал три очка (два гола, одна результативная передача) в семи матчах Кубка Стэнли.

Видео: Михаил Гуляев передаёт привет болельщикам «Колорадо»

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