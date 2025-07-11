«Торонто» отдал Ривза в «Сан-Хосе» в обмен на защитника

«Торонто Мэйпл Лифс» обменял нападающего Райана Ривза в «Сан-Хосе Шаркс» на защитника Генри Трана. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В прошлом сезоне Ривз сделал две результативные передачи в 35 матчах регулярного чемпионата за «Мэйпл Лифс». Он не участвовал в плей-офф Кубка Стэнли. У 38-летнего форварда остался один сезон по трёхлетнему контракту на сумму $ 4,05 млн, который он подписал с «Торонто» 1 июля 2023 года.

Ривз был выбран «Сент-Луис Блюз» в пятом раунде под общим 156-м номером драфта НХЛ 2005 года. Он набрал 137 очков (63 гола, 74 результативные передачи) в 912 матчах регулярного сезона за «Блюз», «Питтсбург Пингвинз», «Вегас Голден Найтс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Миннесоту Уайлд» и «Торонто Мэйпл Лифс». Он также набрал 9 (3+6) очков в 113 матчах плей-офф. С момента своего дебюта в НХЛ в составе «Сент-Луиса» в сезоне- 2010/2011 Ривз занимает четвёртое место в НХЛ по количеству силовых приёмов (3065).

24-летний Тран набрал 12 (2+10) очков в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ — 2024/2025. У него остался один сезон по двухлетнему контракту на сумму $ 2 млн, который он подписал с «Шаркс» 24 июля 2024 года. Тран был выбран «Анахайм Дакс» в четвёртом раунде под общим 101-м номером драфта-2019.