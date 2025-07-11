«Ванкувер» заключил контракт новичка с 17-летним российским голкипером

«Ванкувер Кэнакс» подписал трёхлетний контракт новичка с выбранным на драфте-2025 17-летним российским вратарём Алексеем Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Кэнакс» выбрали голкипера на драфте НХЛ — 2025 под общим 47-м номером во втором раунде.

Медведев — уроженец Санкт-Петербурга, в минувшем сезоне он дебютировал в юниорской лиге Онтарио. В качестве второго вратаря «Лондона» он стал чемпионом лиги и обладателем Мемориального кубка (не сыграл ни одного матча в плей-офф и на турнире лучших команд CHL).

В регулярке OHL на счету Медведева 34 матча: 22 победы, 91,2% сейвов и коэффициент надёжности 2,82. По итогам сезона он был включён в первую сборную новичков лиги.