Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ванкувер» заключил контракт новичка с 17-летним российским голкипером

«Ванкувер» заключил контракт новичка с 17-летним российским голкипером
Комментарии

«Ванкувер Кэнакс» подписал трёхлетний контракт новичка с выбранным на драфте-2025 17-летним российским вратарём Алексеем Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Кэнакс» выбрали голкипера на драфте НХЛ — 2025 под общим 47-м номером во втором раунде.

Медведев — уроженец Санкт-Петербурга, в минувшем сезоне он дебютировал в юниорской лиге Онтарио. В качестве второго вратаря «Лондона» он стал чемпионом лиги и обладателем Мемориального кубка (не сыграл ни одного матча в плей-офф и на турнире лучших команд CHL).

В регулярке OHL на счету Медведева 34 матча: 22 победы, 91,2% сейвов и коэффициент надёжности 2,82. По итогам сезона он был включён в первую сборную новичков лиги.

Материалы по теме
Официально
«Ванкувер» подписал контракт с белорусским вратарём Никитой Толопило
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android