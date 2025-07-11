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В «Ванкувере» прокомментировали подписание 17-летнего вратаря Алексея Медведева

В «Ванкувере» прокомментировали подписание 17-летнего вратаря Алексея Медведева
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Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин оценил заключение трёхлетнего контракта новичка с 17-летним российским голкипером Алексеем Медведевым.

«Алексей — важное дополнение к нашей команде в качестве вратаря, и его подписание — отличная новость для нашего хоккейного клуба. Он многому научился в нашем тренировочном лагере, и его ждёт блестящее будущее, если он продолжит совершенствовать свои навыки и базовые знания. Мы с нетерпением ждём возможности следить за его прогрессом и помогать ему становиться настоящим профессионалом», — приводит слова Альвина пресс-служба клуба.

«Кэнакс» выбрали российского голкипера во втором раунде драфта НХЛ — 2025 под общим 47-м номером. В регулярном чемпионате OHL — 2024/2025 на счету Медведева 34 матча: 22 победы, 91,2% сейвов и коэффициент надёжности 2,82. По итогам сезона он был включён в первую сборную новичков лиги.

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