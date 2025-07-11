«Четыре хоккеиста уехали в НХЛ, не считая Кузнецова». Евгений Корешков — о работе в СКА

Двукратный чемпион России (в качестве игрока) и двукратный обладатель Кубка Гагарина (в качестве тренера) Евгений Корешков рассказал о работе в тренерском штабе СКА под руководством Романа Ротенберга.

— Евгений Геннадьевич, как переживаете отставку из СКА?

— Ничего нового тут не скажу, пусть даже перед стартом сезона-2024/2025 у меня был однолетний контракт. Любой тренер, начиная свою работу, знает, что отставка неизбежна, в этом понимании — философия нашей профессии.

— Что не получилось в СКА?

— Понятны требования по результату, они есть в любом большом клубе. Тем не менее нашим штабом было сделано многое, в том числе в плане подготовки молодёжи и развития игроков. Только этим летом из СКА в НХЛ уехали четыре хоккеиста, не считая Евгения Кузнецова, — это показатель. В системе много талантливой молодёжи, много глубины во всех линиях, поэтому как минимум потери темпа не ожидается, — приводит слова Корешкова Russia-hockey.

По ходу прошедшего сезона и после его окончания из СКА в НХЛ перебрались: защитник Александр Никишин («Каролина Харрикейнз»), нападающие Иван Демидов («Монреаль Канадиенс»), Захар Бардаков («Колорадо Эвеланш») и Арсений Грицюк («Нью-Джерси Дэвилз»). Варианты продолжения карьеры в НХЛ рассматривает форвард Евгений Кузнецов.

Евгений Корешков работал в СКА с 2022 года до окончания сезона-2024/2025. Два титула в Кубке Гагарина он завоевал вместе с ЦСКА, в котором работал в качестве ассистента главного тренера с 2019 по 2022 годы.