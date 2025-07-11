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Экс-форвард «Амура» Владислав Барулин станет игроком «Нефтехимика»

Экс-форвард «Амура» Владислав Барулин станет игроком «Нефтехимика»
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Как стало известно «Чемпионату», российский форвард Владислав Барулин продолжит карьеру в «Нефтехимике». В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

На протяжении всей своей карьеры в КХЛ ранее форвард выступал только в составе «Амура». Минувший сезон стал лучшим для 29-летнего Барулина с точки зрения набранных очков. В 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ Владислав забросил 13 шайб и сделал 20 результативных передач.

Ранее стало известно о подписании контракта между «Амуром» и нападающим Александром Филатьевым. До этого форвард был обменян из омского «Авангарда» на денежную компенсацию.

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