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«Флорида» интересовалась Гавриковым до продления контракта с Экбладом — The Athletic

«Флорида» интересовалась Гавриковым до продления контракта с Экбладом — The Athletic
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Российский защитник Владислав Гавриков до подписания контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс» входил в сферу интересов «Флориды Пантерз».

«Гавриков был не против вернуться в «Лос-Анджелес Кингз», но они не были его главным выбором. По словам источника в лиге, помимо «Рейнджерс», им также интересовалась «Флорида». Однако его переход не был бы выгоден «пантерам» с точки зрения ограничения зарплаты, особенно после того, как неоднократные обладатели Кубка Стэнли вновь подписали контракт с защитником Аароном Экбладом», — сообщается в статье The Athletic.

Напомним, 1 июля Гавриков заключил семилетний контракт с «Рейнджерс» на общую сумму $ 49 млн. В этот же день «Флорида» объявила о подписании нового контракта с канадским защитником Аароном Экбладом.

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