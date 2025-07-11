«Флорида» интересовалась Гавриковым до продления контракта с Экбладом — The Athletic

Российский защитник Владислав Гавриков до подписания контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс» входил в сферу интересов «Флориды Пантерз».

«Гавриков был не против вернуться в «Лос-Анджелес Кингз», но они не были его главным выбором. По словам источника в лиге, помимо «Рейнджерс», им также интересовалась «Флорида». Однако его переход не был бы выгоден «пантерам» с точки зрения ограничения зарплаты, особенно после того, как неоднократные обладатели Кубка Стэнли вновь подписали контракт с защитником Аароном Экбладом», — сообщается в статье The Athletic.

Напомним, 1 июля Гавриков заключил семилетний контракт с «Рейнджерс» на общую сумму $ 49 млн. В этот же день «Флорида» объявила о подписании нового контракта с канадским защитником Аароном Экбладом.