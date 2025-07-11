Видео: Никита Кучеров во время отпуска проводит тренировку на льду

Появилось видео, на котором находящийся в отпуске российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров проводит тренировочные занятия на льду.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами тренировки российского форварда во время отпуска.

Ранее пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» на сайте команды объявила, что Кучеров признан лучшим игроком сезона в клубе. Он выиграл в прошедшем сезоне «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов НХЛ и «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона-2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 матчах.