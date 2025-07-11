Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео: Никита Кучеров во время отпуска проводит тренировку на льду

Видео: Никита Кучеров во время отпуска проводит тренировку на льду
Комментарии

Появилось видео, на котором находящийся в отпуске российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров проводит тренировочные занятия на льду.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами тренировки российского форварда во время отпуска.

Ранее пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» на сайте команды объявила, что Кучеров признан лучшим игроком сезона в клубе. Он выиграл в прошедшем сезоне «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов НХЛ и «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона-2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 матчах.

Материалы по теме
Мильштейн: Никита Кучеров — лучший хоккеист мира на сегодняшний день
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android