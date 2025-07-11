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The Athletic: Гавриков советовался с Панариным перед заключением контракта с «Рейнджерс»

The Athletic: Гавриков советовался с Панариным перед заключением контракта с «Рейнджерс»
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Российский защитник Владислав Гавриков советовался с соотечественником Артемием Панариным до подписания контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Гавриков рассматривал Нью-Йорк как идеальное место для переезда с самого начала межсезонья. Они с Панариным выступали за сборную России на чемпионате мира 2017 года, а затем снова, когда Гавриков присоединился к «Коламбус Блю Джекетс» в плей-офф 2019 года. По словам источника в лиге, они друзья, и Панарин ответил на вопросы Гаврикова об игре в Нью-Йорке, прежде чем согласиться подписать контракт», — написано в статье The Athletic.

Напомним, 1 июля 29-летний Гавриков заключил семилетний контракт с «Рейнджерс» на общую сумму $ 49 млн. Панарин выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. В 2023 году вместе с командой стал обладателем Президентского кубка.

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