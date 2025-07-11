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Видео: Кирилл Капризов проводит силовую тренировку

Видео: Кирилл Капризов проводит силовую тренировку
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Появилось видео, на котором российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов проводит тренировочное занятие на растяжку.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами силовой тренировки российского форварда.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 28-летний Капризов сыграл 41 матч, в которых записал на свой счёт 56 (25+31) очков. Также на его счету пять голов и четыре результативные передачи в шести матчах Кубка Стэнли — 2025. Действующее соглашение россиянина с кэпхитом $ 9 млн рассчитано до конца следующего сезона. «Миннесота» выбрала его в пятом раунде драфта-2015 под общим 135-м номером.

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