Видео: Кирилл Капризов проводит силовую тренировку

Появилось видео, на котором российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов проводит тренировочное занятие на растяжку.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами силовой тренировки российского форварда.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 28-летний Капризов сыграл 41 матч, в которых записал на свой счёт 56 (25+31) очков. Также на его счету пять голов и четыре результативные передачи в шести матчах Кубка Стэнли — 2025. Действующее соглашение россиянина с кэпхитом $ 9 млн рассчитано до конца следующего сезона. «Миннесота» выбрала его в пятом раунде драфта-2015 под общим 135-м номером.