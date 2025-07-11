Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новичок «Юты» Шмидт заявил о схожести нынешнего клуба с «Флоридой», с которой выиграл КС

Новичок «Юты» Шмидт заявил о схожести нынешнего клуба с «Флоридой», с которой выиграл КС
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Юты Мамонт» Нейт Шмидт сравнил свой нынешний клуб с «Флоридой Пантерз», в составе которой стал обладателем Кубка Стэнли в прошедшем сезоне.

«На самом деле это команда и организация, которые формировались в течение долгого времени. Во многом они похожи на «Флориду» и на то, как они прошли через драфт, как группа парней выросла вместе, а затем начала громко заявлять о себе по мере продвижения вверх. Именно такой я вижу эту команду. Это меня воодушевило. Вы снова видите такую же траекторию и понимаете, как это работает», — приводит слова Шмидта пресс-служба НХЛ.

Ранее «Юта» подписала трёхлетнее соглашение с Нейтом Шмидтом. Как сообщает пресс-служба клуба, кэпхит контракта составил $ 3,5 млн. Примечательно, что зарплата игрока по прошлому договору составляла $ 800 тыс.

Материалы по теме
Официально
«Юта» подписала трёхлетнее соглашение с защитником Нейтом Шмидтом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android