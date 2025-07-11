Новичок «Юты» Шмидт заявил о схожести нынешнего клуба с «Флоридой», с которой выиграл КС

Защитник «Юты Мамонт» Нейт Шмидт сравнил свой нынешний клуб с «Флоридой Пантерз», в составе которой стал обладателем Кубка Стэнли в прошедшем сезоне.

«На самом деле это команда и организация, которые формировались в течение долгого времени. Во многом они похожи на «Флориду» и на то, как они прошли через драфт, как группа парней выросла вместе, а затем начала громко заявлять о себе по мере продвижения вверх. Именно такой я вижу эту команду. Это меня воодушевило. Вы снова видите такую же траекторию и понимаете, как это работает», — приводит слова Шмидта пресс-служба НХЛ.

Ранее «Юта» подписала трёхлетнее соглашение с Нейтом Шмидтом. Как сообщает пресс-служба клуба, кэпхит контракта составил $ 3,5 млн. Примечательно, что зарплата игрока по прошлому договору составляла $ 800 тыс.