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«Автомобилист» поздравил Стефана Да Косту с 36-летием

«Автомобилист» поздравил Стефана Да Косту с 36-летием
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Пресс-служба «Автомобилиста» поздравила нападающего Стефана Да Косту с днём рождения. Сегодня, 11 июля, французскому форварду екатеринбургского клуба исполнилось 36 лет.

«В этот жаркий июльский день мы поздравляем Стефана Да Косту с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и больших достижений с «Автомобилистом»!» — написано в поздравительном сообщении пресс-службы клуба.

В этом году «Автомобилист заключил с Да Костой новый контракт. Соглашение рассчитано на два сезона – до 31 мая 2027 года. В сезоне-2024/2025 Да Коста стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста», набрав 61 (15+46) очко в 73 матчах при показателе полезности «+17».

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