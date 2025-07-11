ХК ЦСКА поздравил с юбилеем Сергея Бабинова. Прославленному защитнику исполнилось 70 лет

Пресс-служба ХК ЦСКА поздравила прославленного защитника клуба и сборной СССР Сергея Бабинова с юбилейным днём рождения. Сегодня, 11 июля, армейскому ветерану исполнилось 70 лет.

«Сегодня исполняется 70 лет прославленному защитнику ЦСКА и сборной СССР, олимпийскому чемпиону, четырёхкратному чемпиону мира и Европы, девятикратному чемпиону Советского Союза Сергею Бабинову.

От всего сердца желаем крепкого армейского здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!» — написано в поздравительном сообщении пресс-службы клуба.

Бабинов — воспитанник челябинского хоккея, начинал карьеру в 1972 году в составе «Трактора», также выступал за «Крылья Советов» (1975/1976 — 1976/1977) и ЦСКА (1977/7878 — 1985/1986), с которым по девять раз становился чемпионом СССР и обладателем Кубка европейских чемпионов. В сборной СССР играл с 1975 по 1984 год. Помимо вышеперечисленных титулов, является обладателем Кубка Канады в 1981 году.

В декабре 2006 года Бабинов был назначен начальником хоккейной школы ЦСКА и проработал на этом посту без малого шесть лет.