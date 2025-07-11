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«Витязь» расторг контракт с олимпийским чемпионом Сергеем Калининым

«Витязь» расторг контракт с олимпийским чемпионом Сергеем Калининым
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Сергей Калинин прекратил трудовые отношения с подмосковным «Витязем», исключённым из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Калинин перешёл в «Витязь» из «Трактора» перед началом сезона-2024/2025. В прошедшем сезоне на счету 34-летнего форварда два гола и четыре результативные передачи в 36 матчах регулярного чемпионата.

Калинин — воспитанник омского хоккея. Выступал за «Авангард» с 2010 по 2015 год, финалист Кубка Гагарина в 2012 году. 29 мая 2015-го подписал однолетний контракт новичка с «Нью-Джерси Дэвилз», также играл в НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс». 3 июля 2017 года подписал трёхлетний контракт со СКА, а в августе 2018-го был обменян в ЦСКА, в котором дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

Калинин в составе сборной России стал чемпионом мира 2014 года и обладателем золотой медали Олимпийских игр — 2018.

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