СКА заключил контракт с экс-защитником «Торпедо» Маркусом Филлипсом

Пресс-служба СКА объявила о подписании контракта с канадским защитником Маркусом Филлипсом. Соглашение с бывшим игроком нижегородского «Торпедо» рассчитано на один год и будет действовать до конца сезона-2026/2027.

«Приветствуем ещё одного новичка. Маркус Филлипс – в СКА! Добро пожаловать в Петербург!» — написано в приветственном сообщении пресс-службы санкт-петербургского клуба.

Филлипс выступал за «Торпедо» с сезона-2024/2025. 26-летний защитник провёл 62 матча за нижегородцев (с учётом плей-офф) в прошедшем сезоне, в которых забросил две шайбы и сделал 11 результативных передач.

Напомним, ранее ряды СКА пополнили североамериканские защитники Тревор Мёрфи и Бреннан Менелл, а также россиянин Никита Смирнов.