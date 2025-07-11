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СКА заключил контракт с экс-защитником «Торпедо» Маркусом Филлипсом

СКА заключил контракт с экс-защитником «Торпедо» Маркусом Филлипсом
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Пресс-служба СКА объявила о подписании контракта с канадским защитником Маркусом Филлипсом. Соглашение с бывшим игроком нижегородского «Торпедо» рассчитано на один год и будет действовать до конца сезона-2026/2027.

«Приветствуем ещё одного новичка. Маркус Филлипс – в СКА! Добро пожаловать в Петербург!» — написано в приветственном сообщении пресс-службы санкт-петербургского клуба.

Филлипс выступал за «Торпедо» с сезона-2024/2025. 26-летний защитник провёл 62 матча за нижегородцев (с учётом плей-офф) в прошедшем сезоне, в которых забросил две шайбы и сделал 11 результативных передач.

Напомним, ранее ряды СКА пополнили североамериканские защитники Тревор Мёрфи и Бреннан Менелл, а также россиянин Никита Смирнов.

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