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Состоялась первая драка в истории турнира «КХЛ 3х3». Игрок «Авангарда» пропустит один матч

Состоялась первая драка в истории турнира «КХЛ 3х3». Игрок «Авангарда» пропустит один матч
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В четверг, 10 июля, произошла первая драка в истории турнира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в формате 3х3. В матче 4-го тура группового этапа Суперфинала хоккеист «Ак Барса» Даниил Четвериков задел клюшкой Евгения Чесалина («Авангард»), в ответ тот начал драку.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод во встрече «Ак Барс» — «Авангард» с участием Евгения Чесалина. Форвард омичей признан «Агрессором в драке», в результате чего ему предусмотрено наказание в виде дисквалификации на один матч.

Нападающий «ястребов» не сможет сыграть за команду Алексея Копейкина в матче против минского «Динамо», — написано в сообщении пресс-службы турнира «КХЛ 3х3».

Игра завершилась победой «Ак Барса» со счётом 6:1.

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