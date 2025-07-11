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Зеттерберг боится ехать на прощальный матч Дацюка, вызваны два звёздных канадца — источник

Зеттерберг боится ехать на прощальный матч Дацюка, вызваны два звёздных канадца — источник
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Бывшие звёздные нападающие «Сан-Хосе Шаркс» канадцы Джо Торнтон и Патрик Марло приглашены на прощальный матч Павла Дацюка, который состоится 30 августа в Екатеринбурге.

«В первую очередь приглашались партнёры Павла по «Детройту». Тот же Хенрик Зеттерберг, которого с Дацюком называли «евро‑близнецами». Они на льду в самом деле были как братья. Но уговорить шведа не получается — он боится ехать в Россию, как и многие иностранцы. Зато есть хороший шанс пригласить таких звёзд, как Джо Торнтон и Патрик Марло — они ещё не дали окончательный ответ и думают», — приводит «Матч ТВ» слова источника, приближённого к ситуации.

Зеттерберг выступал с Дацюком за «Детройт Ред Уингз» с 2002 по 2016 год.

46-летний Дацюк завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В его активе золото Олимпиады (2018), два Кубка Стэнли (2002, 2008), золото чемпионата мира (2012) и Кубок Гагарина (2017). Он является единственным хоккеистом в мире, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Член Зала хоккейной славы с 2024 года.

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