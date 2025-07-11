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СКА расторг контракт с форвардом Михаилом Григоренко

СКА расторг контракт с форвардом Михаилом Григоренко
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Пресс-служба СКА объявила о расторжении контракта с нападающим Михаилом Григоренко.

«Григоренко покидает СКА, контракт с клубом расторгнут по соглашению сторон. Благодарим за игру и желаем удачи дальше!» — написано в сообщении пресс-службы клуба.

Григоренко перешёл в СКА из ЦСКА перед началом прошедшего сезона. 31-летний форвард провёл 71 матч за клуб из Санкт-Петербурга (с учётом плей-офф), в которых забросил 21 шайбу и отдал 28 результативных передач, набрав 49 очков.

Григоренко — олимпийский чемпион 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА (2019, 2022, 2023).

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