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«Есть желание сделать что-то крутое». Евгений Свечников объяснил причины перехода в «Амур»

«Есть желание сделать что-то крутое». Евгений Свечников объяснил причины перехода в «Амур»
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Нападающий Евгений Свечников прокомментировал подписание однолетнего контракта с хабаровским «Амуром».

— Ты провёл очень приличный прошлый сезон, на тебя был спрос на рынке и, что важно, ты сам мог выбирать новую команду. Почему «Амур»?
— Скажу честно, для меня это очень хорошая возможность реализовать весь свой потенциал и показать лучший хоккей. В Казани у меня такой возможности практически не было, да и в Нижнем Новгороде тоже. На это разные факторы влияли, но не было, наверное, стабильности. А здесь Александр Николаевич [Гальченюк], да и вся организация, были во мне заинтересованы. Это окрыляет, хочется доказать, что я могу быть сильным игроком и приносить пользу команде на любой позиции, во всех зонах, не только в атаке. Уже сейчас чувствую доверие к себе, ощущаю душой и сердцем, что могу помочь. Хочется доказать и самому себе, и всей лиге, что я не просто так выступал в НХЛ и что умею играть в хоккей на высоком уровне. Мотивация очень высокая. Приятно быть там, где ты действительно нужен. Все нюансы вроде перелётов, они вторичны, когда есть настоящее желание радовать болельщиков и вместе с командой сделать что-то крутое, — приводит слова Свечникова пресс-служба хабаровского клуба.

28-летний Свечников — уроженец Сахалинской области. Он начинал свой профессиональный путь в системе казанского «Ак Барса». На драфте НХЛ 2015 года был выбран «Детройт Ред Уингз» в первом раунде под общим 19-м номером. Играл за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ, где стал обладателем Кубка Колдера. Также выступал за «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс».

В 2023 году вернулся в казанский «Ак Барс», а через год перешёл в нижегородское «Торпедо», где записал на свой счёт 13 заброшенных шайб и 11 голевых передач.

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