Игроки «Торпедо» Бобби Линч и Китон Томпсон перешли в немецкий «Вольфсбург»

Пресс-служба немецкого «Вольфсбурга» объявила о подписании контракта с канадским нападающим Бобби Линчем, выступавшим за «Торпедо» в КХЛ-2024/2025. Также в клуб из Германии перешёл защитник нижегородцев Китон Томпсон.

«Бобби, которого можно использовать как центрального, так и крайнего нападающего, — быстрый, умеющий играть форвард с сильным броском. Он может играть важные роли как в большинстве, так и в меньшинстве. Мы убеждены, что он очень хорошо вписывается в нашу систему, и рады приветствовать его и его жену в Вольфсбурге на старте подготовки», — приводит слова спортивного директора Карл-Хайнца Флигауфа пресс-служба клуба.

Линч выступал за «Торпедо» с сезона-2023/2024. На счету 27-летнего форварда 58 матчей в прошедшем сезоне (с учётом Кубка Гагарина) и 28 (14+14) очков.