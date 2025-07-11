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Представители «Сибири» побывали на могиле Андрея Тарасенко в годовщину его смерти

Представители «Сибири» побывали на могиле Андрея Тарасенко в годовщину его смерти
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Сегодня, 11 июля, прошёл ровно год со дня смерти российского хоккеиста и тренера, уроженца Новосибирска Андрея Тарасенко. Представители «Сибири» и молодёжной команды «Сибирские Снайперы» побывали на кладбище спортсмена и почтили его память.

«Сегодня хоккеисты молодёжной команды «Сибирские Снайперы», тренеры и руководители «Сибири» почтили память Андрея Тарасенко на Гусинобродском кладбище», — написано в сообщении пресс-службы «Сибири».

Фото: Пресс-служба «Сибири»

Фото: Пресс-служба «Сибири»

Фото: Пресс-служба «Сибири»

В юношеские годы был игроком местного СКА, а затем на протяжении многих лет защищал цвета ярославского «Торпедо» и тольяттинской «Лады», где признавался лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата России. В сезоне-2001/2002 Тарасенко вернулся в родной город и помог «Сибири» выйти в Суперлигу, набрав в 67 матчах 75 очков. Он скончался в возрасте 55 лет из-за проблем с сердцем.

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