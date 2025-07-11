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Вратарь Артемий Плешков заключил новый контракт со СКА

Вратарь Артемий Плешков заключил новый контракт со СКА
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Пресс-служба СКА объявила о подписании контракта с голкипером Артемием Плешковым сроком на два года.

«Подписали с нашим молодым вратарём новый контракт на два года. Увидимся совсем скоро», — написано в сообщении пресс-службы санкт-петербургского клуба.

Плешков дебютировал в КХЛ в октябре 2022 года в составе ХК «Сочи» — в домашнем матче с «Автомобилистом» (2:5), на 52-й минуте он при счёте 1:5 заменил Максима Третьяка. 30 июня 2023 года был обменян в СКА. 20 сентября в домашнем матче с «Северсталью» (4:1) сыграл за клуб первый матч в КХЛ. В прошедшем сезоне провёл 25 матчей с учётом плей-офф при проценте отражённых бросков 91,75 и коэффициенте надёжности 2,79.

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